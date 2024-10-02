Сварщик Сан Саныч из Приморья стал Героем России: взорвал ту самую башню

«Сан Саныч — бывший сварщик из Приморья. Несколько раз пытался записаться добровольцем на СВО, но медкомиссия не пускала. С протезом тазобедренного сустава, говорят, никак нельзя», — рассказал историю добровольца Александра Елецкого с позывным Сан Саныч военкор Александр Рогаткин.
«Героя России» Сан Саныч получил за операцию в Угледаре — вместе с товарищем Иваном Ивановым они взорвали башню Южнодонбасской шахты. В ней засели вражеские пулеметчики, а также было огромное количество взрывчатки — враг планировал взорвать башню, когда российские войска подойдут ближе.
Сан Саныч и Иван Иванов пошли в башню на разведку — увидели склад ящиков с тротилом и противотанковые мины с проводами, ведущими к взрывателям. Товарищи прислали им с помощью дрона детонатор — после активации было пять минут на отступление в безопасное место.
Когда военные выбежали из башни, по ним открыли огонь противники — пулеметчик стрелял сверху. Мужчины в последнюю секунду успели забежать в подвал, когда прогремел взрыв. Все прошло успешно: башня обрушилась.
Отметим, пулеметчики, которые засели в этой башне, обстреливали российские войска и мешали взять Угледар. А ретрансляторы на крыше еще и помогали дронам-камикадзе. После падения башни Южнодонбасской шахты путь к Угледару стал проще для российских военных.