Сварщик Сан Саныч из Приморья стал Героем России: взорвал ту самую башню

Сан Саныч и Иван Иванов пошли в башню на разведку — увидели склад ящиков с тротилом и противотанковые мины с проводами, ведущими к взрывателям. Товарищи прислали им с помощью дрона детонатор — после активации было пять минут на отступление в безопасное место.