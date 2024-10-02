В зону СВО направили гуманитарную помощь от Советского района Казани

«От наших бойцов и от себя выражаем искреннюю благодарность организациям и предприятиям, которые всегда помогают, собирая вещи и средства. Поддержка каждого сегодня — это тепло и забота, которые очень важны для наших защитников», — отметил глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.