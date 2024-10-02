В зону СВО направили гуманитарную помощь от Советского района Казани

Татарстанским бойцам в зоне специальной военной операции направили очередную партию гуманитарной помощи. Военнослужащие получили от Советского района Казани полные комплекты специальной одежды с обувью, пенные сапоги, спальные мешки, пенки, рюкзаки 100−120 литров и бронежилеты.
На прошлой неделе на фронт также были отправлены радиостанции, комплекты оборудования спутниковой связи, бензиновые генераторы, детекторы дронов, повербанки, тактические аптечки.
«От наших бойцов и от себя выражаем искреннюю благодарность организациям и предприятиям, которые всегда помогают, собирая вещи и средства. Поддержка каждого сегодня — это тепло и забота, которые очень важны для наших защитников», — отметил глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.
В настоящее время формируется еще несколько партий жизненно важных грузов. Заявки принимают как от бойцов, так и от целых взводов и частей.
Напомним, что гуманитарную помощь получают и семьи участников СВО. Недавно благотворительный фонд «Нэфис» передал им 7,5 тысячи наборов продуктов питания и бытовой химии. Этой акцией, длившейся на протяжении двух последних месяцев, были охвачены все города и районы республики. Общий вес гуманитарной помощи составил 380 тонн.