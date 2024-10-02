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Граффити в честь участника СВО Сергея Жунтова появились в Нижнем Новгороде

Граффити в честь участника СВО Сергея Жунтова появились в Нижнем Новгороде.

Источник: администрация Нижнего Новгорода

Новый мурал, посвященный участнику СВО Сергею Жунтову, открыли в Нижнем Новгороде 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сергей Жунтов служил старшим прапорщиком, командиром автомобильного взвода. В течение службы принимал участие в выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике. На спецоперацию Сергей Жунтов отправился в феврале 2022 года. Он погиб в селе Гроза Харьковской области, посмертно награжден орденом Мужества.

В торжественном открытии мурала принимали участие директор департамента социальной коммуникации мэрии Артур Штоян, руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина, добровольцы и родственники Сергея Жунтова.

Напомним, Дом народного единства передал грузовик нижегородским бойцам СВО.