Граффити в честь участника СВО Сергея Жунтова появились в Нижнем Новгороде.

Сергей Жунтов служил старшим прапорщиком, командиром автомобильного взвода. В течение службы принимал участие в выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике. На спецоперацию Сергей Жунтов отправился в феврале 2022 года. Он погиб в селе Гроза Харьковской области, посмертно награжден орденом Мужества.