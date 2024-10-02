В Самарской области запустили транспортную карту «Zа Победу!»

Получить такую карту в управлении социальной защиты населения по месту жительства могут:
— супруги участников СВО;
— вдовы (вдовцы) участников СВО, не вступившие в повторный брак;
— дети участников СВО старше 7 лет и до достижения ими 18 (или) 23 лет при условии их обучения по очной форме обучения;
— дети погибших участников СВО старше 7 лет и до достижения ими 18 и (или) 23 лет при условии их обучения по очной форме обучения.
Выдача социальной карты осуществляется на основании заявления, поданного лично в управление социальной защиты населения по месту жительства.
Кроме заявления, для выдачи социальной карты необходимы следующие документы:
— паспорт заявителя, в том числе ребенка, достигшего 14 лет;
— документы, подтверждающие родство с участником СВО;
— документы, подтверждающие участие в СВО;
— фотография держателя социальной карты.
Срок выдачи социальной карты — 10 рабочих дней с даты приема заявления.
Социальная карта «Zа Победу!» дает право бесплатного проезда на автобусах (за исключением маршрутного такси) городского и пригородного сообщения, городским наземным электрическим транспортом и метрополитеном, а также пригородным железнодорожным транспортом в пределах Самарской области. Количество поездок неограниченно.
По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области по тел. 8−800−100−56−61 (звонок бесплатный).