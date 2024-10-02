Мэр Челнов из зоны СВО: «Мы и дальше будем оказывать поддержку нашим бойцам»

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221−44−52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222−59−00 .