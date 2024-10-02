На администрации Угледара установили российский флаг

«Действительно, наши военные находятся уже в Угледаре, на здании местной администрации установлен российский флаг. Однако говорить о взятии города преждевременно — там остаются разрозненные части ВСУ. Идет зачистка, и на это потребуется какое-то время», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в городе остаются мирные жители, но назвать их точное число невозможно.
Накануне другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — заявил, что до освобождения Угледара остались «считаные дни»: противник находится в окружении.
По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимира Рогова, в городе участились случаи хаотичного бегства украинских подразделений. Он пояснил, что у ВСУ для эвакуации осталась одна проселочная дорога, но и она находится под огневым контролем российских военных.
В сентябре депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала потерю Угледара вопросом времени. Она обвинила в этом главкома ВСУ Александра Сырского, который, по ее словам, создал хаос в 72-й бригаде, сняв с должности комбрига во время российского наступления, и не способствовал пополнению подразделения.