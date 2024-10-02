На администрации Угледара установили российский флаг

В сентябре депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала потерю Угледара вопросом времени. Она обвинила в этом главкома ВСУ Александра Сырского, который, по ее словам, создал хаос в 72-й бригаде, сняв с должности комбрига во время российского наступления, и не способствовал пополнению подразделения.