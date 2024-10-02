Interesting Engineering: российские военные впервые запустили FPV-дроны с вертолета

Согласно Interesting Engineering, первый отчет о проходящих учениях был опубликован российским Telegram-каналом 13 Tactical. На видео военные Черноморского флота России тренируются с FPV-дронами в воздухе на борту вертолета.
Команда из двух человек запускает беспилотник и легко управляет им с вертолета. Использование вертолетов для запуска FPV-дронов — очередное новшество, внедренное в ходе российско-украинского конфликта.
Преимущества использования вертолетов
Использование вертолетов или других видов воздушных судов для запуска БПЛА может оказать большое влияние на дальность и возможности их полета.
Во-первых, это значительно увеличивает дальность и поражающее воздействие беспилотников. В прошлом Россия использовала FPV-дроны для отслеживания и атаки украинских БПЛА. Сочетание FPV-дронов с возможностями вертолета увеличит их боевое воздействие, поскольку вертолет будет одновременно выступать в качестве пусковой установки и командного центра.
Во-вторых, дроны получают преимущество в высоте. Это означает, что их можно запускать непосредственно над местом выполнения боевой задачи или предполагаемой целью.
В-третьих, это обеспечивает дополнительную защиту для воздушного судна, поскольку беспилотники можно использовать для проведения операций против любых воздушных, наземных или морских угроз.
В-четвертых, благодаря вертолетам БПЛА могут не только свести на нет проблемы, связанные с рельефом местности, который мешает обзору, но и улучшить связь с оператором воздушного суда.
Несколько стран, включая Россию и США, соревнуются за создание идеального ведомого беспилотника для своих истребителей.
FPV-дрон (First-Person View — вид от первого лица) — беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой. Она передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота. Эта технология позволяет пилоту ощущать полное присутствие в воздушном пространстве и видеть все, что видит БПЛА. У пилота создается ощущение, что он находится внутри летательного аппарата.