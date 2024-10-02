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Interesting Engineering: российские военные впервые запустили FPV-дроны с вертолета

Российские военные обучаются использовать FPV-дроны для борьбы с угрозой, которую представляют морские беспилотники ВСУ. Сейчас они осваивают искусство запуска FPV-дронов с вертолета.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно Interesting Engineering, первый отчет о проходящих учениях был опубликован российским Telegram-каналом 13 Tactical. На видео военные Черноморского флота России тренируются с FPV-дронами в воздухе на борту вертолета.

Команда из двух человек запускает беспилотник и легко управляет им с вертолета. Использование вертолетов для запуска FPV-дронов — очередное новшество, внедренное в ходе российско-украинского конфликта.

Преимущества использования вертолетов

Использование вертолетов или других видов воздушных судов для запуска БПЛА может оказать большое влияние на дальность и возможности их полета.

Во-первых, это значительно увеличивает дальность и поражающее воздействие беспилотников. В прошлом Россия использовала FPV-дроны для отслеживания и атаки украинских БПЛА. Сочетание FPV-дронов с возможностями вертолета увеличит их боевое воздействие, поскольку вертолет будет одновременно выступать в качестве пусковой установки и командного центра.

Во-вторых, дроны получают преимущество в высоте. Это означает, что их можно запускать непосредственно над местом выполнения боевой задачи или предполагаемой целью.

В-третьих, это обеспечивает дополнительную защиту для воздушного судна, поскольку беспилотники можно использовать для проведения операций против любых воздушных, наземных или морских угроз.

В-четвертых, благодаря вертолетам БПЛА могут не только свести на нет проблемы, связанные с рельефом местности, который мешает обзору, но и улучшить связь с оператором воздушного суда.

Несколько стран, включая Россию и США, соревнуются за создание идеального ведомого беспилотника для своих истребителей.

И довольно простое новшество России может оказать огромное влияние на ее операции на Украине и тем более в Черноморском регионе.

FPV-дрон (First-Person View вид от первого лица) беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой. Она передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота. Эта технология позволяет пилоту ощущать полное присутствие в воздушном пространстве и видеть все, что видит БПЛА. У пилота создается ощущение, что он находится внутри летательного аппарата.