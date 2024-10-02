Interesting Engineering: российские военные впервые запустили FPV-дроны с вертолета

FPV-дрон (First-Person View — вид от первого лица) — беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой. Она передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота. Эта технология позволяет пилоту ощущать полное присутствие в воздушном пространстве и видеть все, что видит БПЛА. У пилота создается ощущение, что он находится внутри летательного аппарата.