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МО сообщило об освобождении Верхнекаменского

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате успешных действий освободили населенный пункт Врехнекаменское Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.