МО сообщило об освобождении Верхнекаменского

Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения Южной группировки войск в результате успешных действий освободили населенный пункт Врехнекаменское Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения Южной группировки войск в результате успешных действий освободили населенный пункт Врехнекаменское Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.