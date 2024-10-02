Российские военные поразили объекты украинской энергоинфраструктуры

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32590 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18471 танк и другие боевые бронированные машины, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15463 орудия полевой артиллерии и минометов, 26794 единицы специальной военной автомобильной техники.