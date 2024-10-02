ВСУ получили приказ выйти из Угледара, пишут СМИ

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались «считаные дни», противник в городе «находится в очень серьезном окружении». Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российская армия взяла под контроль значительно больше половины территории города Угледар в ДНР. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал отстранить от должности министра обороны Украины Рустема Умерова из-за потери Угледара.