Десять новосибирских ядерных физиков ушли на СВО

Десять сотрудников Института ядерной физики из Академгородка заключили контракт с министерством обороны РФ в 2024 году. Об этом рассказал глава администрации Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников на брифинге 2 октября.
— В Институте ядерной физики в этом году контракты с Министерством обороны в 2024 году подписали 10 сотрудников. Также среди контрактников есть сотрудники Института неорганической химии СО РАН и геологических институтов, не говоря о промышленных предприятиях района, — сообщил Дмитрий Оленников.
С 1 октября в Новосибирской области увеличили единовременную выплату за подписание контракта с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы. Теперь она составляет 1 миллион рублей.
Недавно мать двоих детей из пыталась отправиться медсестрой на СВО.
Архип ВЕТРОВ.