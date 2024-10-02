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Десять новосибирских ядерных физиков ушли на СВО

Недавно единовременная выплата при заключении контракта с минобороны повысили до миллиона рублей.

Десять сотрудников Института ядерной физики из Академгородка заключили контракт с министерством обороны РФ в 2024 году. Об этом рассказал глава администрации Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников на брифинге 2 октября.

— В Институте ядерной физики в этом году контракты с Министерством обороны в 2024 году подписали 10 сотрудников. Также среди контрактников есть сотрудники Института неорганической химии СО РАН и геологических институтов, не говоря о промышленных предприятиях района, — сообщил Дмитрий Оленников.

С 1 октября в Новосибирской области увеличили единовременную выплату за подписание контракта с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы. Теперь она составляет 1 миллион рублей.

Недавно мать двоих детей из пыталась отправиться медсестрой на СВО.

Архип ВЕТРОВ.