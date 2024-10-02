Десять новосибирских ядерных физиков ушли на СВО

— В Институте ядерной физики в этом году контракты с Министерством обороны в 2024 году подписали 10 сотрудников. Также среди контрактников есть сотрудники Института неорганической химии СО РАН и геологических институтов, не говоря о промышленных предприятиях района, — сообщил Дмитрий Оленников.