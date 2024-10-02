Медаль Жукова и Ордена Мужества: герои СВО награждены в Феодосии

«Это дань памяти и уважения шестерым нашим землякам, чьи имена навсегда будут вписаны в историю, как достойных сынов своей страны и народа — Гамов Александр, Проскурин Андрей, Карсюк Дмитрий, Тлеукуров Аскар, Рудов Сергей и Сечин Александр».