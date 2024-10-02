Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в курском приграничье

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям», — говорится в сообщении.
Уточняется, что после применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены, уточнили в ведомстве.