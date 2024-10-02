Трентон
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Самолет Су-25 штурмовой авиации уничтожил украинский опорный пункт и боевиков в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.

Источник: AP 2023

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены, уточнили в ведомстве.