Неудачные попытки прорыва ВСУ и удары по резервам. Ситуация в Курской области

Всего за время боевых действий Киев потерял более 19 550 человек, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 860 боевых бронированных машин, 574 автомобиля, 156 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77 и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.