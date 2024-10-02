Неудачные попытки прорыва ВСУ и удары по резервам. Ситуация в Курской области

За сутки потери противника составили более 300 человек. Всего за время боевых действий Киев потерял более 19 550 военнослужащих.
Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по украинским резервам Сумской области.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Ход операции по уничтожению украинских формирований
Российские военные за сутки отразили пять контратак противника в направлении Плехово, а также сорвали попытки атак в направлении населенных пунктов Ольговка и Черкасское Поречное.
Они также отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении Нового Пути.
Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий и нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.
Российские военные поразили скопления живой силы и техники в Курской области.
Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по украинским резервам в Сумской области.
Потери ВСУ
За сутки потери противника составили более 300 человек, две единицы бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и боевая бронированная машина, а также самоходная артиллерийская установка «Богдана», пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Всего за время боевых действий Киев потерял более 19 550 человек, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 860 боевых бронированных машин, 574 автомобиля, 156 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77 и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Работа Курской АЭС
Курская АЭС продолжает штатную работу в условиях режима чрезвычайной ситуации, введенного в регионе, сообщил ТАСС представитель «Росэнергоатома» по итогам общего собрания Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), которое прошло в Абу-Даби.