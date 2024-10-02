Осужденный общественник Раджаб Раджабов из колонии ушел на СВО

«Вместе со мной 5 сентября выехало из Нижегородской области всего 44 человека: как добровольцы, так и осужденные из нескольких нижегородских колоний. После двухнедельной учебки нас привезли в Курскую область. Мы защищаем и зачищаем подступы к Курской АЭС, а также штурмуем Черемушки и Суджу. Живем в лесу в 35 км от АЭС, ночью холодно. Помилования нет — для этого я должен получить награду, стать инвалидом или быть убитым. Обещанные 2,4 млн руб. единовременной выплаты тоже еще не выплатили ни рубля. Ни один из нижегородских военнослужащих пока ничего не получил».
По словам штурмовика, с учетом отбытого срока, сидеть в колонии ему оставалось 3,5 года, а через год можно было просить об условно-досрочном освобождении, однако он решил послужить.