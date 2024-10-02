Осужденный общественник Раджаб Раджабов из колонии ушел на СВО

«Вместе со мной 5 сентября выехало из Нижегородской области всего 44 человека: как добровольцы, так и осужденные из нескольких нижегородских колоний. После двухнедельной учебки нас привезли в Курскую область. Мы защищаем и зачищаем подступы к Курской АЭС, а также штурмуем Черемушки и Суджу. Живем в лесу в 35 км от АЭС, ночью холодно. Помилования нет — для этого я должен получить награду, стать инвалидом или быть убитым. Обещанные 2,4 млн руб. единовременной выплаты тоже еще не выплатили ни рубля. Ни один из нижегородских военнослужащих пока ничего не получил».