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Осужденный общественник Раджаб Раджабов из колонии ушел на СВО

Бывший общественный активист Раджаб Раджабов, которому в Нижнем Новгороде дважды отменяли обвинительный приговор и осудили на семь лет заключения с третьего раза, отправился в зону СВО. Он рассказал «Ъ-Приволжье», что в начале сентября заключил контракт с военным комиссариатом по Даниловскому району Москвы и попал в бригаду морской пехоты, в штрафную роту для бывших заключенных.

«Вместе со мной 5 сентября выехало из Нижегородской области всего 44 человека: как добровольцы, так и осужденные из нескольких нижегородских колоний. После двухнедельной учебки нас привезли в Курскую область. Мы защищаем и зачищаем подступы к Курской АЭС, а также штурмуем Черемушки и Суджу. Живем в лесу в 35 км от АЭС, ночью холодно. Помилования нет — для этого я должен получить награду, стать инвалидом или быть убитым. Обещанные 2,4 млн руб. единовременной выплаты тоже еще не выплатили ни рубля. Ни один из нижегородских военнослужащих пока ничего не получил».

посетовал Раджаб Раджабов

По словам штурмовика, с учетом отбытого срока, сидеть в колонии ему оставалось 3,5 года, а через год можно было просить об условно-досрочном освобождении, однако он решил послужить.