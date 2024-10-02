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Жители Балахны простились с погибшим на СВО Петром Сурьяниновым

В Балахнинском округе состоялось прощание с погибшим на СВО Петром Сурьяниновым.

Об этом сообщили сотрудники администрации муниципалитета в социальных сетях.

«К великому сожалению, в ходе выполнения воинского долга в специальной военной операции на Украине героически погиб наш земляк Петр Сурьянинов», — написали представители местной власти.

В администрации не уточнили, где погиб житель Балахны. Петра Сурьянинова похоронили в Балахне в конце августа с воинскими почестями. Чиновники выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Напомним, граффити в честь участника СВО Сергея Жунтова появилось в Нижнем Новгороде. Он погиб в селе Гроза Харьковской области и был посмертно награжден орденом Мужества.