Жители Балахны простились с погибшим на СВО Петром Сурьяниновым

Об этом сообщили сотрудники администрации муниципалитета в социальных сетях.
«К великому сожалению, в ходе выполнения воинского долга в специальной военной операции на Украине героически погиб наш земляк Петр Сурьянинов», — написали представители местной власти.
В администрации не уточнили, где погиб житель Балахны. Петра Сурьянинова похоронили в Балахне в конце августа с воинскими почестями. Чиновники выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.
Напомним, граффити в честь участника СВО Сергея Жунтова появилось в Нижнем Новгороде. Он погиб в селе Гроза Харьковской области и был посмертно награжден орденом Мужества.