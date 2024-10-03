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Сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке: пострадали мирные жители

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости Крым. Три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Горловку. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на служебный автомобиль пострадали сотрудники ГУП ДНР “Вода Донбасса” — мужчины 1971 и 1978 года рождения», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации Дениса Пушилина, пострадала женщина 1945 года рождения в результате применения противником ствольной артиллерии. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Также в результате киевской агрессии повреждения получили девять жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, пострадло и здание администрации городского округа Горловка.

«Со стороны ВФУ совершены 32 вооруженных атаки, выпущено более 80 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», — уточнил Пушилин.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и 13 получили ранения при атаке украинских боевиков на село Ясные Зори.

Также в среду из-за обстрела критической инфраструктуры со стороны украинских боевиков без электричества остались более трех тысяч жителей Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области.