В Пермском крае похоронят стрелка Александра Медведева, погибшего на СВО

Стрелок-зенитчик зенитной ракетной батареи Александр Медведев, погибший на СВО, будет похоронен в посёлке Серебрянке Гайнского округа Пермского края, рассказали в местной администрации.
«Александр шёл к победе, но 23 сентября 2024 года он скончался при исполнении обязанностей военной службы. Ему было 36 лет. В памяти земляков этот мужчина навсегда останется героем», — говорится в сообщении местной администрации.
Прощание с Александром Медведевым будет проходить 3 октября в Доме культуры посёлка Серебрянки. Начало мероприятия запланировано на 13:30.
В комментариях к скорбному сообщению местные жители выражают свои соболезнования родным и близким погибшего.
«Саша, лучший друг, герой…. Мы тебя никогда не забудем… Вечная память герою…» — пишет местная жительница Анна.
«Память Герою! Соболезнования родным! Как тяжело от таких печальных новостей» — добавляет ещё одна интернет-пользовательница Ирина.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что на СВО в бою погиб бывший защитник ХК «Молот» Егор Сорокин. Он отправился в зону боевых действий в августе 2024 года. У бойца осталась жена и маленькая дочка.