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В Пермском крае похоронят стрелка Александра Медведева, погибшего на СВО

Ему было 36 лет.

Источник: Соцсети

Стрелок-зенитчик зенитной ракетной батареи Александр Медведев, погибший на СВО, будет похоронен в посёлке Серебрянке Гайнского округа Пермского края, рассказали в местной администрации.

«Александр шёл к победе, но 23 сентября 2024 года он скончался при исполнении обязанностей военной службы. Ему было 36 лет. В памяти земляков этот мужчина навсегда останется героем», — говорится в сообщении местной администрации.

Прощание с Александром Медведевым будет проходить 3 октября в Доме культуры посёлка Серебрянки. Начало мероприятия запланировано на 13:30.

В комментариях к скорбному сообщению местные жители выражают свои соболезнования родным и близким погибшего.

«Саша, лучший друг, герой…. Мы тебя никогда не забудем… Вечная память герою…» — пишет местная жительница Анна.

«Память Герою! Соболезнования родным! Как тяжело от таких печальных новостей» — добавляет ещё одна интернет-пользовательница Ирина.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что на СВО в бою погиб бывший защитник ХК «Молот» Егор Сорокин. Он отправился в зону боевых действий в августе 2024 года. У бойца осталась жена и маленькая дочка.