Белоусов поздравил военных с освобождением Верхнекаменского в ДНР

Белоусов отметил успешное выполнение задач специальной военной операции соединением на одном из самых ответственных участков. Он подчеркнул, что воины-гвардейцы в упорных боях с противником на северском направлении проявляют образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов на донецкой земле.