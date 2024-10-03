Белоусов поздравил военных с освобождением Верхнекаменского в ДНР

«В результате ваших решительных действий освобожден населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Эта победа продолжает героический путь бригады и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества», — приводятся слова министра в сообщении.
Белоусов отметил успешное выполнение задач специальной военной операции соединением на одном из самых ответственных участков. Он подчеркнул, что воины-гвардейцы в упорных боях с противником на северском направлении проявляют образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов на донецкой земле.
Министр обороны поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность.