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Под Авдеевкой поразили скопление техники и боевиков ВСУ

ЛУГАНСК, 3 окт — РИА Новости. РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» поразил скопление техники и боевиков ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) “Ураган” группировки войск “Центр” огнём 220-миллиметровыми снарядами поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на авдеевском направлении», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами уничтожил несколько единиц военной техники и живую силу ВСУ.

В Минобороны отмечают, что расчеты РСЗО «Ураган» служат для поражения легко бронированной техники, личного состава и опорных пунктов противника, находящихся как на переднем крае, так и в тылу оборонительных порядков. Боевая работа РСЗО занимает несколько минут: получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и быстрая смена огневой позиции.