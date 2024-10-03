Под Авдеевкой поразили скопление техники и боевиков ВСУ

«Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) “Ураган” группировки войск “Центр” огнём 220-миллиметровыми снарядами поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на авдеевском направлении», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами уничтожил несколько единиц военной техники и живую силу ВСУ.
В Минобороны отмечают, что расчеты РСЗО «Ураган» служат для поражения легко бронированной техники, личного состава и опорных пунктов противника, находящихся как на переднем крае, так и в тылу оборонительных порядков. Боевая работа РСЗО занимает несколько минут: получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и быстрая смена огневой позиции.