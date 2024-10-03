В Прикамье простились с гранатомётчиком Виктором Жабюком, погибшим на СВО

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал о гибели на спецоперации 39-летнего Максима Пичкалёва из села Частые Пермского края. Митинг по погибшему будет проходить 4 октября в здании Частинского ЦНТ и КПР. Его начало запланировано на 11.00. А конце сентября стало известно, что на спецоперации погиб бывший защитник пермского хоккейного клуба «Молот», талантливый спортсмен Егор Сорокин. Ему было 27 лет. У Егора осталась жена и маленькая дочка. Бойца похоронят 3 октября.