В Прикамье простились с гранатомётчиком Виктором Жабюком, погибшим на СВО

Друзья и родные простились с 45-летним гранатомётчиком Виктором Жабюком, который погиб при выполнении боевых задач на СВО, рассказали в администрации Верещагинского округа.
Виктор родился в Субботниках Верещагинского округа в ноябре 1978 года. Там же молодой человек окончил школу.
В мае 2024 года мужчина принял мужественное решение подписать контракт с минобороны и отправиться защищать жителей Донецка и Луганска. 24 июля Виктор погиб в бою.
Прощание с Виктором Жабюком прошло 2 октября в селе Сепыче.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал о гибели на спецоперации 39-летнего Максима Пичкалёва из села Частые Пермского края. Митинг по погибшему будет проходить 4 октября в здании Частинского ЦНТ и КПР. Его начало запланировано на 11.00. А конце сентября стало известно, что на спецоперации погиб бывший защитник пермского хоккейного клуба «Молот», талантливый спортсмен Егор Сорокин. Ему было 27 лет. У Егора осталась жена и маленькая дочка. Бойца похоронят 3 октября.