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В Прикамье простились с гранатомётчиком Виктором Жабюком, погибшим на СВО

Ему было 45 лет.

Источник: Аргументы и факты

Друзья и родные простились с 45-летним гранатомётчиком Виктором Жабюком, который погиб при выполнении боевых задач на СВО, рассказали в администрации Верещагинского округа.

Виктор родился в Субботниках Верещагинского округа в ноябре 1978 года. Там же молодой человек окончил школу.

В мае 2024 года мужчина принял мужественное решение подписать контракт с минобороны и отправиться защищать жителей Донецка и Луганска. 24 июля Виктор погиб в бою.

Прощание с Виктором Жабюком прошло 2 октября в селе Сепыче.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал о гибели на спецоперации 39-летнего Максима Пичкалёва из села Частые Пермского края. Митинг по погибшему будет проходить 4 октября в здании Частинского ЦНТ и КПР. Его начало запланировано на 11.00. А конце сентября стало известно, что на спецоперации погиб бывший защитник пермского хоккейного клуба «Молот», талантливый спортсмен Егор Сорокин. Ему было 27 лет. У Егора осталась жена и маленькая дочка. Бойца похоронят 3 октября.