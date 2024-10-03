Два приморца украли деньги на нужды бойцов спецоперации

Суд признал их виновными по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. По решению суда один из них, к тому же ранее судимый, проведет 2 года и 6 месяцев в колонии поселении, а второму в качестве наказания назначили 120 часов обязательных работ.