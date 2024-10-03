Два приморца украли деньги на нужды бойцов спецоперации

В Арсеньеве осудили двух юных жителей за кражу денег, которые предназначались на нужды СВО. По решению суда один из них проведет несколько лет в колонии-поселении.
Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, в октября 2023 года молодые люди украли в одном из магазинов контейнер с деньгами. 2300 рублей предназначались для покупки батареек на нужды участников спецоперации.
Суд признал их виновными по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. По решению суда один из них, к тому же ранее судимый, проведет 2 года и 6 месяцев в колонии поселении, а второму в качестве наказания назначили 120 часов обязательных работ.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, ранее мы писали о том, что во Владивостоке расследуют дело о хищении питания для военных на 20 млн рублей.