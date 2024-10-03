Суд начал рассматривать уголовное дело о госизмене в отношении Данила Мухаметова

Напомним, пару подозревают в шпионаже в отношении Уралвагонзавода. Предположительно, она передавала ВСУ за вознаграждение данные, которые могут быть использованы в ходе специальной военной операции. По признанию женщины, за передачу чертежей им заплатили 100 тыс. руб. На тот момент Данил Мухаметов работал на УВЗ инженером, а его супруга — оператором.