«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на рубцовском направлении. В результате ваших самоотверженных действий неонацистские формирования несут существенные потери и отступают дальше на Запад», — приводит слова Белоусова telegram-канал ведомства. В своем послании министр подчеркнул значимость действий военных и выразил благодарность за их службу.
Отмечается, что личный состав 3 Висленской Краснознаменной мотострелковой дивизии выполняет задачи на важных направлениях, способствуя продвижению операции. За героизм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, семь военнослужащих дивизии были удостоены звания Героя Российской Федерации, а более пяти тысяч награждены государственными наградами.
Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль село Макеевка. В 2022 году в этой местности были казнены 12 российских военнослужащих, которые попытались сдаться в плен без оружия.