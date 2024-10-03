Белоусов обратился к бойцам СВО по поводу Макеевки

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на рубцовском направлении. В результате ваших самоотверженных действий неонацистские формирования несут существенные потери и отступают дальше на Запад», — приводит слова Белоусова telegram-канал ведомства. В своем послании министр подчеркнул значимость действий военных и выразил благодарность за их службу.