Освобождение Угледара улучшит связь между городами в ДНР

Бои за освобождение Угледара еще продолжаются, а в Киеве уже оценивают последствия потери. Украинские СМИ пишут, что после освобождения города линия боевого соприкосновения еще дальше отодвинется от Мариуполя и дорог, связывающих Крым с другими регионами России. Кроме этого, освобождение Угледара в целом упростит логистику на юге ДНР.