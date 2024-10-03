Освобождение Угледара улучшит связь между городами в ДНР

Угледар — это небольшой, но стратегически важный город в Донецкой Народной Республике. ВСУ удерживают его с 2014 года, но уже скоро российские военные освободят город.
Бои за освобождение Угледара еще продолжаются, а в Киеве уже оценивают последствия потери. Украинские СМИ пишут, что после освобождения города линия боевого соприкосновения еще дальше отодвинется от Мариуполя и дорог, связывающих Крым с другими регионами России. Кроме этого, освобождение Угледара в целом упростит логистику на юге ДНР.
Военные эксперты также отмечают, что после окончательного освобождения Угледара можно будет использовать железную дорогу от Донецка до Мариуполя, что улучшится связь между ДНР, Херсонской и Запорожской областями России.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что говорить об освобождении Угледара еще рано, но российские военные уже контролируют большую часть города и подъездные пути к нему. Оставшиеся подразделения ВСУ находятся в окружении и не могут получать подкрепления, пишет РИА «Новости».