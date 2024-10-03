Никиту Журавеля обвинили в госизмене

ВОЛГОГРАД, 3 окт — РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу осужденного Никиты Журавеля, сжегшего Коран в Волгограде, по статье «госизмена», сообщает в четверг Генеральная прокуратура РФ.
«Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Волгограда Никиты Журавеля. Он обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
По данным ведомства, в марте 2023 года Журавель по собственной инициативе связался с представителями украинской службы безопасности и предложил сотрудничество, он переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил военную технику, а также передал данные о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.
Отмечается, что дело на рассмотрение передано в Волгоградский областной суд.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети — как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного Журавеля, и признался, что гордится поступком сына.