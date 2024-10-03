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Два мемориала памяти погибших участников СВО установили в Ангарске

Открытие Аллеи славы в память о бойцах, погибших в ходе СВО, состоялось на ангарском кладбище «Берёзовая роща». В церемонии открытия принимали участие родственники, друзья, а также общественники и представители власти. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу областного парламента.

На площади перед железнодорожным вокзалом ангарчане высадили 50 яблонь особого сорта с пурпурными листьями, которые постепенно зеленеют к осени. Инициатором акции выступил благотворительный фонд «Семьи детям».

— Эта аллея станет местом, где каждый сможет вспомнить о подвиге героев. Множество горожан поучаствовало в создании места, которое сохранит и увековечит память о тех, кто отдал свои жизни за наше будущее и будущее нашей страны, — поделилась присутствующая на открытии депутат Законодательного Собрания Иркутской области Антонина Кокошникова.