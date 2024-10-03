Два мемориала памяти погибших участников СВО установили в Ангарске

— Эта аллея станет местом, где каждый сможет вспомнить о подвиге героев. Множество горожан поучаствовало в создании места, которое сохранит и увековечит память о тех, кто отдал свои жизни за наше будущее и будущее нашей страны, — поделилась присутствующая на открытии депутат Законодательного Собрания Иркутской области Антонина Кокошникова.