Над Воронежской областью сбили 30 украинских беспилотников

В Воронежской области дежурные средства ПВО в ночь на четверг, 3 октября, перехватили и уничтожили 25 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России в утренней сводке. По информации губернатора Александра Гусева, в результате налета БПЛА никто не пострадал.