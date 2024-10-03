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Над Воронежской областью сбили 30 украинских беспилотников

Пострадавших нет.

В Воронежской области дежурные средства ПВО в ночь на четверг, 3 октября, перехватили и уничтожили 25 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России в утренней сводке. По информации губернатора Александра Гусева, в результате налета БПЛА никто не пострадал.

— На территории четырех муниципалитетов Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ уничтожено и подавлено около трех десятков украинских беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. Выявлены повреждения остекления и заборов в четырех домовладениях, — написал Александр Гусев в своем telegram-канале.

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Воронежской области была объявлена вчера вечером в 21:10. Отбой дали только спустя 11 часов — сегодня около 8:00.