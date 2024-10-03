Срочники из других регионов получат свердловскую выплату за участие в СВО

Список категорий граждан, которые могут рассчитывать на единовременные региональные выплаты из бюджета Свердловской области, расширился. Соответствующее постановление правительства региона подписано губернатором Евгением Куйвашевым и опубликовано на портале правовой информации области.
— [Выплаты распространятся на] гражданина, призванного на военную службу в ВС РФ призывной комиссией муниципального образования иного субъекта РФ, проходящего военную службу по призыву в воинской части, дислоцированной на территории Свердловской области, — говорится в документе.
Примечательно, что для получения выплат срочнику нужно с 20 сентября по 31 декабря заключить контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны России. Семьи срочников, заключивших контракт в Свердловской области, также могут рассчитывать на выплаты из казны региона.