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Срочники из других регионов получат свердловскую выплату за участие в СВО

Правительство Свердловской области расширило перечень получателей региональных выплат участникам СВО.

Источник: Комсомольская правда

Список категорий граждан, которые могут рассчитывать на единовременные региональные выплаты из бюджета Свердловской области, расширился. Соответствующее постановление правительства региона подписано губернатором Евгением Куйвашевым и опубликовано на портале правовой информации области.

— [Выплаты распространятся на] гражданина, призванного на военную службу в ВС РФ призывной комиссией муниципального образования иного субъекта РФ, проходящего военную службу по призыву в воинской части, дислоцированной на территории Свердловской области, — говорится в документе.

Примечательно, что для получения выплат срочнику нужно с 20 сентября по 31 декабря заключить контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны России. Семьи срочников, заключивших контракт в Свердловской области, также могут рассчитывать на выплаты из казны региона.