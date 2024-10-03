Ночью над Черноземьем сбили 112 БПЛА

В правительстве Курской области подтвердили данные оборонного ведомства. В 4:53 в регионе отменили режим опасности атаки БПЛА, введенный в 20:56 2 октября.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал в своем Telegram-канале, что ночью дежурные средства РЭБ и ПВО ликвидировали «около 30» беспилотников над четырьмя муниципалитетами. По предварительным данным, никто не пострадал. В четырех домовладениях повреждены остекление и заборы. В 7:58 в регионе отменили опасность атаки БПЛА, объявленную в 21:07 2 октября.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ночью система ПВО сбила беспилотник над городом Старый Оскол, в результате чего мирная жительница получила резаную рану стопы. Ей оказали медпомощь на месте, от госпитализации отказалась. Также вследствие падения осколков в трех частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, поврежден легковой автомобиль.