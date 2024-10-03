«Два года скрывал, что на передовой»: Моряк из Ростовской области погиб, накрыв собой трех солдат

— Сын всегда был особенным. Ему все давалось легко. Английский язык с нуля выучил всего за год. Андрей мог стать отличным юристом — образование позволяло. Но его тянула армия, хотя военных в семье не было, — начала разговор Надежда Диденко из Мясниковского района Ростовской области.
Через несколько месяцев после начала спецоперации ее сын Андрей отправился за ленточку. Мужчина погиб, спасая раненых. Он вынес с поля боя девять бойцов. А после накрыл собой еще троих. Парни выжили. За это Андрей заплатил большую цену: в 29 лет он геройски погиб на поле боя.
ТАЙНА ГЕРОЯ.
Женщине тяжело дается разговор. Боль от потери все такая же острая, как и в день, когда товарищи Андрея сообщили матери о смерти сына. По словам Надежды, боец два года скрывал он нее, что защищает Родину.
— В 2014 году Андрей поехал на Донбасс, ничего мне не сказав. Хотел вступить в ряды ополченцев. Ему было лет 20. Какой-то военный тогда чуть ли не силой отправил Андрюшу обратно домой. Сказал, что там ему место. Наверное, пожалел. Ведь Андрей был очень молод.
Видимо, та первая поездка на Донбасс, который еще не был частью России, оставила в душе парня глубокий след.
И хотя к началу специальной военной операции у Андрея Диденко в жизни, казалось бы, все было благополучно и спланировано на годы вперед. Он работал на флоте. Моряк дальнего плавания зарабатывал неплохие деньги. Андрей начал строить дом, в который в будущем мечтал привести жену. Но февраль 2022-го изменил судьбу моряка навсегда.
«БЕРЕГ НАС, КАК УМЕЛ “.
Сейчас уже мама Андрея знает, что летом 2022-ого младший сын подписал контракт с минобороны и отправился в зону боевых действий. Мужчина попал в штурмовой батальон. Близким он продолжал говорить, что по-прежнему трудится на корабле.
Над тем, какой взять позывной, Андрею долго думать не пришлось. Подсказали боевые товарищи.
— Несмотря на молодость, он был мудр не по годам. Ребята часто советовались с ним. В какой-то момент товарищи стали называть его Дед. Так и закрепился этот позывной.
В зоне боевого соприкосновения мужчина без малого пробыл два года. За это время трижды был ранен, получил несколько контузий, участвовал в стольких штурмах, что и пальцев на руках не хватит, чтобы все пересчитать. Но ни разу не проговорился родным о том, насколько он далек от моря.
— Сын знал, что я и его брат места себе не найдем и берег нас, как умел.
СООБЩИТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ГИБЕЛИ.
Каждый раз, отправляясь на боевое задание, солдат говорил семье, что уходит в рейс и связи не будет. А потом отключал телефон.
Прошлым летом Андрей вместе с друзьями приехал домой. Сын сказал родным, что товарищи — тоже моряки.
— Парни гостили у нас две недели. И за это время никто из них не проболтался. Уже потом я узнала, что Андрей прописал в контракте условие — не говорить мне о том, что он ранен. Командование имело право сообщить мне об участии сына в СВО только в случае его гибели.
В тот последний летний отпуск дома Андрей был веселым и спокойным. Много времени проводил с братом, ездил на озеро. Ни мимика, ни жесты не выдавали в нем военного.
— Только ел он один. Просил меня выйти из кухни. Оказывается, после ранения в руку ему трудно было держать ложку. Сын боялся, что может этим ненароком раскрыть свою тайну, — теперь уже понимает мама.
«УШЕЛ В ТЕМНОТУ».
Андрея не стало этой зимой. Находясь на позиции, он услышал по рации, что боевые товарищи попали под обстрел. Раненых было много, а вот рук для того, чтобы оттащить солдат в безопасное место, не хватало.
Дед помчался на помощь своим. Одного за другим он вытаскивал раненых бойцов с линии боевого столкновения. А с вражеских дронов наших продолжали закидывать снарядами.
— В ночь, когда шел тот бой, мне приснился Андрей. Он долго смотрел на меня, а потом повернулся спиной и молча ушел в оглушающую темноту. Я от страха проснулась и кинулась к иконе Божьей Матери. Все просила сохранить моего сына.
А тем временем Дед помог добраться до укрытия девяти товарищам, после чего сам получил осколочное ранение. Стиснув зубы, чтобы не раскричаться от боли, даже раненый Андрей вновь стал прорываться к пострадавшим.
И тут с коптера на бойцов посыпались снаряды. Дед успел накрыть собой троих солдат.
— Те ребята были сильно ранены, но выжили. А моего сына не стало.
«Я БЫ ОЧЕНЬ ХОТЕЛА ПОГОВОРИТЬ С ТЕМИ РЕБЯТАМИ “.
В своем контракте Андрей указал, что в случае гибели хочет, чтобы его похоронили в родном поселке.
— Сослуживцы знали об этом. Его товарищи помогли последней воле сын осуществиться. Парни рисковали собой, когда под пулями выносили Деда с места боя. Я бы очень хотела поговорить с теми ребятами, ведь они были рядом с Андреем в последние минуты жизни.
Несмотря на боль от потери, брат и мать героя стараются не закапывать себя в горе. Они знают, Андрей этого не хотел бы.
— Старший сын обязательно достроит дом, который начал возводить младший. Это было важно для Андрея, а значит, и для нас.