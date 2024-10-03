Минобороны сообщило об ударе ФАБ-3000 по складам ВСУ в ДНР

Фугасные авиационные бомбы (ФАБ) применяются российскими военными в зоне боевых действий на Украине. Минобороны России регулярно отчитывалось о применении бомб массой 500 кг — ФАБ-500. В частности, в конце августа такой бомбой военные ударили по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области.