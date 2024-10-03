Администрация Омского района и Росгвардия организовали акцию в помощь бойцам СВО

Инициатива нацелена на жителей Омского района, увлекающихся охотой: каждый из них мог добровольно передать свое оружие для дополнительного усиления подразделений, кующих победу.
Так, местный житель Анатолий Шаталин признался, что свое самозарядное ружье «Сайга» 12-го калибра передал с легким сердцем, будучи уверен, что оно будет хорошим подспорьем против врага в умелых руках наших бойцов. Он описал преимущества передаваемого оружия, такие как легко снимающийся магазин и усиленный патронник.
Организаторы первой в своем роде акции обращают внимание, что она вызвала живой отклик среди «целевой группы»: в зону СВО по ее итогам передано свыше полусотни единиц оружия, включая дробовики, продемонстрировавшие эффективность при борьбе с дронами противника.
«Сами бываем там, знаем нужды ребят. РЭБы не всегда возможно поставить, они дорогостоящие, а оружие — это то, что можно использовать в любую секунду, в текущем моменте, и сохранить жизнь людям», — поделился обоснованием такой инициативы глава Омского района Геннадий Долматов.
Организаторы подчеркнули, что акция обязательно будет продолжена.