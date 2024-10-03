Администрация Омского района и Росгвардия организовали акцию в помощь бойцам СВО

«Сами бываем там, знаем нужды ребят. РЭБы не всегда возможно поставить, они дорогостоящие, а оружие — это то, что можно использовать в любую секунду, в текущем моменте, и сохранить жизнь людям», — поделился обоснованием такой инициативы глава Омского района Геннадий Долматов.