Forbes: Киев отправил в Курскую область лучшие танки

Forbes сообщает, что для этой операции Украина задействовала свои лучшие боевые машины, включая шведские БМП CV90 и танки Strv 122 или немецкие Leopard 2A6. Издание подчеркивает, что «готовность украинского командования рисковать» последними танками Strv 122 и Leopard 2A6 в Курской области говорит о важности, которую они придают этому вторжению. Операция стоит Украине уязвимых городов и незаменимой техники, но пока «это цена, которую они готовы платить», чтобы попробовать захватить и, возможно, удержать небольшую часть российской территории, резюмирует Forbes.