На Урале простятся с погибшим в ходе СВО штурмовиком Антоном Казариновым

«Погиб 15 сентября 2024 года при освобождении города Авдеевка Донецкой народной республики», — сказано в сообщении.
Антон Казаринов родился в Серове, где окончил школу, а затем — закончил училище, получив специальность электрика. После этого он работал на государственных и частных предприятиях города. 6 июня 2024 года он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на службу в зону СВО, где служил в штурмовом батальоне.
Прощание с ним пройдет завтра, 4 октября. Церемония начнется в 12:00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание» (ул. Карбышева, 15А).