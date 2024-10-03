На Урале простятся с погибшим в ходе СВО штурмовиком Антоном Казариновым

Антон Казаринов родился в Серове, где окончил школу, а затем — закончил училище, получив специальность электрика. После этого он работал на государственных и частных предприятиях города. 6 июня 2024 года он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на службу в зону СВО, где служил в штурмовом батальоне.