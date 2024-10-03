Бойцы «Центра» продолжили продвижение в глубину обороны противника

По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 32-й, 101-й, 110-й, 151-й механизированных, 1-й танковой, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 112-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Сухая Балка, Красный Яр, Гродовка и Горняк Донецкой Народной Республики.
«Отразили восемь контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад и 425-го штурмового батальона ВСУ. Потери противника составили до 615 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, три 122 мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка “Рапира”», — говорится в сообщении министерства.