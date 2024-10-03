Женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Воронежской области

По уточненной информации, после ночной атаки БПЛА к врачам обратилась женщина, проживающая в одном из районов Воронежской области. Она получила осколочное ранение средней степени тяжести. Пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале в четверг, 3 октября.