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Женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Воронежской области

Она получила осколочное ранение средней тяжести.

Источник: РИА "Воронеж"

По уточненной информации, после ночной атаки БПЛА к врачам обратилась женщина, проживающая в одном из районов Воронежской области. Она получила осколочное ранение средней степени тяжести. Пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале в четверг, 3 октября.

РИА «Воронеж» писало, что минувшей ночью в регионе уничтожили 25 украинских беспилотников на территории четырех муниципалитетов. Повреждены стекла и заборы в нескольких домовладениях.

Одним из муниципалитетов, подвергшихся атаке БПЛА, стал Бутурлиновский район. Как сообщили в пресс-службе райадминистрации, на заседании оперштаба было принято решение об отключении освещения на Дорожной улице в Бутурлиновке в целях безопасности в темное время суток.

Всего этой ночью в регионах РФ уничтожили 113 украинских беспилотников самолетного типа.