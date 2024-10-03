Глава сельсовета Ирбейского района отравился в зону СВО

10 лет назад он принимал участие в боях и сопровождал гуманитарные грузы в ДНР и ЛНР. В 2022 году, узнав о начале спецоперации, решил отправиться на фронт.
Там он встретил знакомых военнослужащих, с которыми работал в 2014 году. Во время службы в спецназе он прошёл не одну «горячую точку», поэтому в зоне СВО он делился с молодыми бойцами навыками.
В этом году Андрей Григорьев вернулся домой и вновь возглавил сельсовет. Также он участвует в работе по поддержке наших бойцов. Андрей признался, что, если бы позволило здоровье, поехал бы на фронт снова.