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В результате атаки БПЛА пострадали 16 домовладений в Воронежской области

Оценка ущерба продолжается.

На территории региона обнаружены дополнительные повреждения от падения обломков БПЛА. На данный момент ущерб выявлен в 16 домовладениях. В них повреждены кровли, остекление, оконные рамы или ограждения. Администрации муниципалитетов продолжают оценку ущерба для дальнейшего устранения повреждений. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале в четверг, 3 октября.

Как сообщало РИА «Воронеж», минувшей ночью в регионе уничтожили 25 украинских беспилотников на территории четырех муниципалитетов. Повреждены стекла и заборы в нескольких домовладениях.

Одним из муниципалитетов, подвергшихся атаке БПЛА, стал Бутурлиновский район. По информации оперативного штаба, все службы работают в штатном режиме, нанесенный ущерб оценивается, ситуация находится под полным контролем. Было принято решение об отключении освещения на Дорожной улице в Бутурлиновке в целях безопасности в темное время суток.