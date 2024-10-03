В результате атаки БПЛА пострадали 16 домовладений в Воронежской области

Одним из муниципалитетов, подвергшихся атаке БПЛА, стал Бутурлиновский район. По информации оперативного штаба, все службы работают в штатном режиме, нанесенный ущерб оценивается, ситуация находится под полным контролем. Было принято решение об отключении освещения на Дорожной улице в Бутурлиновке в целях безопасности в темное время суток.