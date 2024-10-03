Мэр Красноярска встретился с родителями бойцов СВО

«Отметил для себя, что родители защитников очень скромные. За чашкой чая матери рассказывали о своих сыновьях, о том, кем они хотели стать в детстве. Отцы делились гордостью за ордена и награды своих ребят. Гордимся всеми бойцами-красноярцами. Гордимся родителями, которые воспитали героев», — отметил Владислав Логинов.