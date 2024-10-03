В правительстве Башкирии решили увеличить сумму выплат участникам СВО. Новые добровольцы могут увеличить свое вознаграждение за подписание контракта на 500 тысяч рублей.
Стало известно, что будет увеличена региональная выплата участников спецоперации. К 1 млн 205 тысяч рублей добавят еще 500 тысяч. Её получат граждане, подписавшие контракт с Минобороны России на один год и более.
Напомним, ранее заявлялось о том, что добровольцы при подписании контракта получают несколько единовременных выплат разного уровня. Вместе с федеральной субсидией в размере 400 тысяч рублей, из бюджета Башкирии выделяется 505 тысяч. Города и районы также выплачивают вознаграждение за подписание контракта — до 300 тысяч рублей.
Кроме того, ряд республиканских министерств анонсировал собственные выплаты. Минстрой, Минземимущество и Минпром готовы выплачивать до 300 тысяч в том случае, если гражданин заключит контракт при содействии этих ведомств.
Напомним, контракт на военную службу могут заключить мужчины в возрасте до 65 лет и женщины до 45 лет при наличии медицинского образования.