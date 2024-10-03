В правительстве Башкирии решили увеличить сумму выплат участникам СВО

Напомним, ранее заявлялось о том, что добровольцы при подписании контракта получают несколько единовременных выплат разного уровня. Вместе с федеральной субсидией в размере 400 тысяч рублей, из бюджета Башкирии выделяется 505 тысяч. Города и районы также выплачивают вознаграждение за подписание контракта — до 300 тысяч рублей.