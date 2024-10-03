В Назарове открылась стела в память об участниках спецоперации

В открытии памятника приняли участие глава города Назарово Владимир Саар, казаки станицы «Назаровская», представители общественных организаций, а также штатный клирик Покровского храма иерей Владимир Золотухин. Собравшиеся обратились со словами благодарности и поддержки к близким погибших.