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В Назарове открылась стела в память об участниках спецоперации

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Памятная стела появилась в Назарове на городском кладбище у Аллеи воинской славы. Там похоронены участники СВО.

Источник: Красноярская митрополия

В открытии памятника приняли участие глава города Назарово Владимир Саар, казаки станицы «Назаровская», представители общественных организаций, а также штатный клирик Покровского храма иерей Владимир Золотухин. Собравшиеся обратились со словами благодарности и поддержки к близким погибших.

В дальнейшем на территории Аллеи может появиться уже мемориальный комплекс, так как благоустройство продолжат. Территорию расширят, сделают входную группу, установят памятные стенды, сообщает пресс-служба Красноярской епархии.

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