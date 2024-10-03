В Волгоградской области выберут 5 лучших эскизов памятника участникам СВО

«Наша с вами задача — продолжить то, что заложили наши предшественники. Ведь новый памятник станет частью мемориального комплекса на Мамаевом кургане, символом сохранения памяти и героического наследия народов нашей страны. Это очень серьезный экзамен для нас всех. Исходя из этого, и нужно делать выбор», — отметил Александр Дорждеев.