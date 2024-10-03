В Волгоградской области выберут 5 лучших эскизов памятника участникам СВО

Как сообщили в областной администрации, конкурс был объявлен 16 июня по инициативе главы Волгоградской области Андрея Бочарова. Идея нашла поддержку среди участников профессионального сообщества. Скульпторы и авторские коллективы со всей страны прислали на конкурс 20 заявок, но эскизы представили только 17 из них.
Новый мемориал планируется установить у подножия Мамаева кургана в парке Победы. Среди предложений участников конкурса можно встретить памятники из самого разного материала: гранита, бронзы, бетона и даже стеклопластика. Главной смысловой составляющей композиции многие видят фигуру бойца, российский флаг, летящих журавлей или стену памяти с тематическими аббревиатурами. Высота памятника в эскизах тоже разная — от 3,5 до 10 метров.
«Наша с вами задача — продолжить то, что заложили наши предшественники. Ведь новый памятник станет частью мемориального комплекса на Мамаевом кургане, символом сохранения памяти и героического наследия народов нашей страны. Это очень серьезный экзамен для нас всех. Исходя из этого, и нужно делать выбор», — отметил Александр Дорждеев.
Новый мемориал должен соответствовать духу архитектурного ансамбля, которым славится главная высота России.
«Мемориал должен быть по-настоящему достойным и того места, где его установят. И достойным наших ребят, наших защитников — тех, кому он посвящен», — добавила член оргкомитета Ираида Зорина, мама Героя России — участника СВО Дениса Зорина.
Итоги первого этапа подведут после 7 октября. Эксперты отберут 5 лучших проектов, которые будут подробнее рассмотрены, чтобы определить тройку финалистов. В конце года озвучат имя победителя, который получит 1 млн руб., лауреат второй степени будет награжден 300 тыс. руб., а лауреат третьей степени — 200 тыс. руб.
Добавим, с первых дней специальной военной операции Волгоградская область активно участвует в решении общей государственной задачи: благодаря синхронизации федеральных и региональных мер помощь участникам СВО и их семьям оказывают по 35 направлениям, формируется единая целостная система реабилитации. В честь павших бойцов — участников СВО в районах и городских округах области называют улицы, социально значимые объекты, юнармейские отряды, устанавливают памятные знаки.