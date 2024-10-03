В Перми простились с хоккеистом «Молота» Егором Сорокиным, погибшим на СВО

Егор Сорокин родился летом 1997 года. Он был защитником в ХК «Молот-Прикамье» в сезоне ВХЛ 2018/2019, а затем перебрался в самарский клуб «ЦСК-ВВС». В сезон ВХЛ 2020/2021 году молодой человек вновь вернулся в пермскую команду, но с мая 2021 года вышел из его состава.