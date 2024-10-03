В Перми простились с хоккеистом «Молота» Егором Сорокиным, погибшим на СВО

Прощание с защитником хоккейного клуба «Молот» 27-летним Егором Сорокиным, погибшим в бою на СВО, прошло в Перми 3 октября, сообщается на странице спортсмена в соцсети.
Те, кто знал и любил Егора, рассказывают, что он был добрым и отзывчивым человеком с прекрасным чувством юмора. Мужчина очень дорожил своей семьёй, души не чаял в дочке, которой скоро должно исполниться три года.
Спортсмен давно стремился уехать в зону спецоперации, но удалось это ему только 3 августа 2024 года. «За ленточкой» он служил пулемётчиком в мотострелковой дивизии. Официальной датой смерти Егора Сорокина в документах значится 15 августа. Семье стало известно о его гибели только 27 сентября.
Егор Сорокин родился летом 1997 года. Он был защитником в ХК «Молот-Прикамье» в сезоне ВХЛ 2018/2019, а затем перебрался в самарский клуб «ЦСК-ВВС». В сезон ВХЛ 2020/2021 году молодой человек вновь вернулся в пермскую команду, но с мая 2021 года вышел из его состава.