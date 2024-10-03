Волгоградец оформил на участника СВО кредиты по номеру телефона

Четыре года тюрьмы грозит 40-летнему жителю Волгограда, который дистанционно оформил на участника СВО кредиты. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, в 2023 году фигурант воспользовался номером телефона бойца. Военный не пользовался симкой долгое время, а фигурант, обладавший знаниями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, узнал личные данные потерпевшие.
— При помощи определенного приложения злоумышленник зафиксировал личные данные гражданина, на которого дистанционно получил три кредита на общую сумму порядка 30 тысяч рублей, — уточнили в надзорном ведомстве.
Преступник потратил деньги на личные нужды. После того, как афера вскрылась, мужчина погасил кредит. Сейчас он находится под домашним арестом в ожидании суда.