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Минобороны сообщило об освобождении Угледара

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики (ДНР).

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.