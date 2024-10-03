Минобороны сообщило об освобождении Угледара

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики (ДНР).
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.