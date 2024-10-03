Юрист рассказал, сможет ли муж Блиновской вернуться на СВО по новому закону

«Важно отметить, что действие этого закона не ограничивается только теми, кто уже находится на военной службе. Он применяется и к тем, кто заключает контракт или призывается в рамках мобилизации уже после предъявления обвинений», — заключил Русяев Более того, закон распространяется даже на осужденных, чьи приговоры еще не вступили в законную силу.