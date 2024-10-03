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Юрист рассказал, сможет ли муж Блиновской вернуться на СВО по новому закону

Юрист Илья Русяев сообщил NEWS.ru, что бизнесмен Алексей Блиновский может избежать наказания благодаря новому закону о военной службе, который предоставляет подсудимым возможность отправиться в зону специальной военной операции (СВО).

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Эксперт отметил, что Блиновскому предъявлены серьезные обвинения, которые в обычной ситуации могли бы привести к продолжительному тюремному заключению. Ситуация может измениться в свете нового закона. Блиновского обвиняют по трем статьям УК РФ: пособничество, уклонение от налогов в особо крупном размере и отмывание денег.

Эти серьезные обвинения могли привести к длительному тюремному заключению. Однако ситуация кардинально изменится, если Блиновский заключит контракт на прохождение военной службы и, соответственно, снова отправится в зону СВО.

Илья Русяев
юрист (цитата по «NEWS.ru»)

Он предположил, что Блиновский был задержан в зоне СВО из-за неявки к следователю. Однако, по словам юриста, новый закон позволяет ему избежать ответственности при заключении контракта.

«Суд обязан рассмотреть вопрос о прекращении преследования вне зависимости от тяжести обвинений и обстоятельств задержания», — добавил он. Также новый закон может помочь бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, которого обвиняют в растрате.

Русяев подчеркнул: «Если Копайгородский подпишет контракт или будет мобилизован, закон предписывает его освобождение от уголовной ответственности на стадии судопроизводства».

Юрист также отметил, что действие закона распространяется не только на тех, кто уже служит, но и на тех, кто заключает контракт или призывается после предъявления обвинений.

«Важно отметить, что действие этого закона не ограничивается только теми, кто уже находится на военной службе. Он применяется и к тем, кто заключает контракт или призывается в рамках мобилизации уже после предъявления обвинений», — заключил Русяев Более того, закон распространяется даже на осужденных, чьи приговоры еще не вступили в законную силу.

В среду, 3 октября, президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий заключать контракты на военную службу с обвиняемыми на этапе судопроизводства в период мобилизации, военного положения и в военное время.

закон