Юрист рассказал, сможет ли муж Блиновской вернуться на СВО по новому закону

Эксперт отметил, что Блиновскому предъявлены серьезные обвинения, которые в обычной ситуации могли бы привести к продолжительному тюремному заключению. Ситуация может измениться в свете нового закона. Блиновского обвиняют по трем статьям УК РФ: пособничество, уклонение от налогов в особо крупном размере и отмывание денег.
Эти серьезные обвинения могли привести к длительному тюремному заключению. Однако ситуация кардинально изменится, если Блиновский заключит контракт на прохождение военной службы и, соответственно, снова отправится в зону СВО.
Он предположил, что Блиновский был задержан в зоне СВО из-за неявки к следователю. Однако, по словам юриста, новый закон позволяет ему избежать ответственности при заключении контракта.
«Суд обязан рассмотреть вопрос о прекращении преследования вне зависимости от тяжести обвинений и обстоятельств задержания», — добавил он. Также новый закон может помочь бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, которого обвиняют в растрате.
Юрист также отметил, что действие закона распространяется не только на тех, кто уже служит, но и на тех, кто заключает контракт или призывается после предъявления обвинений.
«Важно отметить, что действие этого закона не ограничивается только теми, кто уже находится на военной службе. Он применяется и к тем, кто заключает контракт или призывается в рамках мобилизации уже после предъявления обвинений», — заключил Русяев Более того, закон распространяется даже на осужденных, чьи приговоры еще не вступили в законную силу.
В среду, 3 октября, президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий заключать контракты на военную службу с обвиняемыми на этапе судопроизводства в период мобилизации, военного положения и в военное время.