Украинский беспилотник сбили недалеко от Курской АЭС

В Курской области из-за боев с вооруженными силами Украины действует режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации. В конце лета власти ограничили въезд в Курчатов «в целях обеспечения дополнительных мер безопасности». Свободно въезжать в город могут зарегистрированные жители, остальным необходимо получить пропуск. 27 августа на Курскую АЭС приезжал глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, заявивший, что в регионе «возникла опасность ядерного инцидента» из-за близости военных действий к атомной станции. В середине сентября власти ограничили проезд транзитного транспорта через промзону АЭС.