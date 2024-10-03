Трентон
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский беспилотник сбили недалеко от Курской АЭС

В районе города Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция (АЭС), средствами радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа. В результате его падения и взрыва в нескольких километрах от АЭС произошел пожар. Курская АЭС сообщила, что работает в штатном режиме.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Алексей Смирнов сообщил в Telegram, что взрыв произошел в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской АЭС. На месте работают экстренные службы. В сообщении губернатора ничего не говорится о пострадавших и разрушениях.

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — сказано в сообщении станции в Telegram-канале.

В Курской области из-за боев с вооруженными силами Украины действует режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации. В конце лета власти ограничили въезд в Курчатов «в целях обеспечения дополнительных мер безопасности». Свободно въезжать в город могут зарегистрированные жители, остальным необходимо получить пропуск. 27 августа на Курскую АЭС приезжал глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, заявивший, что в регионе «возникла опасность ядерного инцидента» из-за близости военных действий к атомной станции. В середине сентября власти ограничили проезд транзитного транспорта через промзону АЭС.