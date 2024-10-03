В Севастополе простились с младшим лейтенантом, погибшим на СВО

Тарас Калашников родился и вырос в Севастополе, учился в местной школе № 9, затем перевелся в вечернее учебное учреждение № 1, которое закончил. После учебы его призвали на военную службу, где он попал в 810-ю бригаду морской пехоты. После этого он заключил контракт с министерством обороны РФ и остался служить в одной из учебных частей Черноморского флота. По словам Михаила Развожаева, Тарас любил службу и всегда добросовестно относился к исполнению своих обязанностей. Некоторое время он служил в военной комендатуре Севастопольского гарнизона, был участников событий русской весны 2014 года.