Зеленский объяснил потерю Угледара фразой «жизни важнее застроек»

Город находится в 60 км к юго-западу от Донецка на стыке ДНР с Запорожской областью. Город ценен для логистики войск — рядом расположена развязка дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска. Кроме того, Угледар отличался и стратегическим расположением — он находится на возвышенности посреди открытых полей, а украинские войска выстроили в нем мощную систему обороны, в связи с чем CNN назвал его «важным бастионом на пересечении восточного и южного фронтов» ВСУ, а Associated Press — «городом-крепостью, утрата которого подорвет украинскую оборону».